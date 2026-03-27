Balade découverte et repas Maison de l’Eau Jû-Belloc

Balade découverte et repas

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-09 12:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Une journée de découverte au fil de l’Adour.

Les amoureux de nature et de grand air sont invités à participer à une sortie conviviale sur le site naturel.

Le rendez-vous est fixé dès 10h à la Maison de l’Eau, où les participants pourront s’élancer pour une randonnée accessible à tous. Le parcours de 8 kilomètres, sur un terrain plat et agréable, permettra d’observer la richesse de la faune et de la flore locales. Pour ceux qui souhaitent une promenade plus douce, un itinéraire réduit de 4 kilomètres est également proposé.

Cette matinée d’exploration se prolongera par un moment de partage autour d’une table.

À 12h45, les marcheurs se retrouveront au restaurant La Pergola, situé à Plaisance, pour un déjeuner de groupe. C’est l’occasion idéale pour échanger ses impressions sur les paysages parcourus et profiter de la douceur de vivre gersoise dans une ambiance chaleureuse.

Afin d’organiser au mieux cette journée et de valider les réservations pour le repas, les inscriptions sont obligatoires avant le lundi 6 avril.

Que vous soyez randonneur aguerri ou simple curieux de nature, cette parenthèse entre terre et eau promet d’être un bel instant de détente et de découverte.

Le programme en bref

10h00 Accueil à la Maison de l’Eau (parking fléché).

Matinée Randonnée découverte de 8 km (ou 4 km) sur le thème de la faune et la flore de l’Adour.

12h45 Déjeuner au restaurant La Pergola à Plaisance (à confirmer lors de l’inscription).

En savoir plus sur Marciac Accueil que vous soyez dans la région depuis quelques mois ou depuis plusieurs années, venez participer à des visites de la région et des activités conviviales découvertes culturelles, visite du patrimoine, randonnées, ateliers culinaires, échange autour d’un livre, échanges linguistiques, etc.

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Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 85 48 53 06 marciacaccueil32@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day of discovery along the Adour.

Lovers of nature and the great outdoors are invited to take part in a friendly outing on the natural site.

The meeting point is at the Maison de l’Eau at 10 a.m., where participants can set off on a hike accessible to all. The 8-kilometer route, on flat, pleasant terrain, will enable you to observe the wealth of local flora and fauna. For those who prefer a gentler stroll, a shorter 4-kilometer itinerary is also available.

This morning of exploration will be followed by a moment of sharing around a table.

At 12:45pm, walkers will meet at La Pergola restaurant in Plaisance for a group lunch. This is an ideal opportunity to exchange impressions of the landscapes covered and enjoy the gentle Gers way of life in a warm and friendly atmosphere.

In order to best organize this day and validate lunch reservations, registrations must be received by Monday April 6.

Whether you’re a seasoned hiker or simply curious about nature, this interlude between land and water promises to be a wonderful moment of relaxation and discovery.

The program in brief

10:00 am: Welcome at the Maison de l’Eau (signposted parking lot).

Morning: 8 km (or 4 km) discovery hike on the flora and fauna of the Adour.

12:45pm: Lunch at La Pergola restaurant in Plaisance (to be confirmed on registration).

Find out more about Marciac Accueil: whether you’ve been in the area for a few months or several years, come and take part in visits to the region and convivial activities: cultural discoveries, heritage tours, hikes, culinary workshops, book exchanges, language exchanges, etc.

L’événement Balade découverte et repas Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65