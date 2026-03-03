Balade découverte et visite de la Maison de la Préhistoire Othéenne Aix-Villemaur-Pâlis

Balade découverte et visite de la Maison de la Préhistoire Othéenne

Samedi 25 avril VILLEMAUR-SUR-VANNE Balade découverte et visite de la Maison de la Préhistoire Othéenne (7 km). A 14h30.

Découvrez un patrimoine local d’une valeur exceptionnelle lors de ce voyage dans le temps ! Partez à la découverte de la mystérieuse Pierre aux Dix Doigts, véritable témoin de notre patrimoine préhistorique qui fascine encore aujourd’hui par son histoire et sa légende. La visite se prolongera à la Maison de la Préhistoire Othéenne où vous pourrez admirer une collection remarquable de silex taillés et polis, dite Collection Dijon , du nom de son découvreur. La muséographie de cet espace a été conçue par Fabien Langry-François, archéologue lithicien de l’INRAP, afin que les pierres livrent aux habitants du XXIème siècle leurs secrets. Adeline Toussaint Conseil, présidente de l’ARPA vous accompagnera durant ce voyage afin de mieux comprendre la vie de ces populations vieilles de plusieurs milliers d’années.

Organisé par l’Office de Tourisme Othe-Armance.

Tarifs 8 €

Pour toutes les visites et animations, inscription obligatoire au +33 (0)3 25 70 04 45 ou +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com et sur https://tourisme-chaource-othe-armance.com/2026/03/03/les-animations-de-printemps-de-loffice-de-tourisme/ 8 .

+33 3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com

