Balade découverte La tourbière endormie

Lac-des-Rouges-Truites Jura

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 13:30:00

fin : 2026-01-21 16:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Découvrons le lac et ses tourbières !

En hiver, les tourbières se couvrent de neige, installant une ambiance de Grand Nord dans ces milieux emblématiques du Haut-Jura. Au lac des Rouges-truites, humains et animaux ont dû apprendre à s’adapter aux rigueurs de l’hiver.

Au fil de cette balade, venez découvrir le monde figé, mais bien vivant, d’une tourbière endormie sous la neige.

Prévoir une tenue chaude et des chaussures adaptées à la marche en hiver.

Inscriptions obligatoires auprès de l’Espace Mosaïque

Par mail accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr

Par téléphone 03 84 45 22 97 .

Lac-des-Rouges-Truites 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade découverte La tourbière endormie Lac-des-Rouges-Truites a été mis à jour le 2025-12-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)