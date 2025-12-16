Balade découverte La tourbière endormie Lac-des-Rouges-Truites
Lac-des-Rouges-Truites Jura
Début : 2026-01-21 13:30:00
fin : 2026-01-21 16:30:00
2026-01-21
Découvrons le lac et ses tourbières !
En hiver, les tourbières se couvrent de neige, installant une ambiance de Grand Nord dans ces milieux emblématiques du Haut-Jura. Au lac des Rouges-truites, humains et animaux ont dû apprendre à s’adapter aux rigueurs de l’hiver.
Au fil de cette balade, venez découvrir le monde figé, mais bien vivant, d’une tourbière endormie sous la neige.
Prévoir une tenue chaude et des chaussures adaptées à la marche en hiver.
Inscriptions obligatoires auprès de l’Espace Mosaïque
Par mail accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr
Par téléphone 03 84 45 22 97 .
Lac-des-Rouges-Truites 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr
