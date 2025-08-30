Balade découverte nature avec le CPIE Dolignon

Balade découverte nature avec le CPIE Dolignon samedi 30 août 2025.

Balade découverte nature avec le CPIE

Dolignon Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 20:00:00

fin : 2025-08-30 22:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Venez vous balader avec le CPIE ! (Un centre permanent d’initiatives pour l’environnement)

Rendez-vous samedi 30 août 2025 de 20h à 22h à Dolignon

Et si on se baladait en apprenant ? Découvrez les plantes, leurs usages, la faune autour de chez vous, reconnaître quelques espèces d’oiseaux, d’insectes, etc.

Inscription obligatoire https://www.cpie-aisne.com/cpie/cpiesubscribe.aspx?ACTION=EVENT&ID=226386 0 .

Dolignon 02360 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-hautsdefrance.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade découverte nature avec le CPIE Dolignon a été mis à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache