Balade découverte Objectif lichen Assé-le-Boisne

Place de l’Église Assé-le-Boisne Sarthe

Début : 2026-02-14 14:00:00

2026-02-14

Sortie organisée dans le cadre de l’ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

Le samedi 14 février, le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine, dans le cadre de son ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles, vous invite à une balade découverte Objectif lichen au Assé-le-Boisne !

RDV 14h Place de l’Église à Assé-le-Boisne.

Animation gratuite. Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33. .

Place de l’Église Assé-le-Boisne 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33

Outing organized by ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

