Balade découverte papillons, libellules, oiseaux et fabrication d’une déco nature – Sainte-Sigolène 22 juillet 2025 09:00

Haute-Loire

Balade découverte papillons, libellules, oiseaux et fabrication d’une déco nature Vaubarlet Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22 09:00:00

fin : 2025-07-22 12:00:00

Date(s) :

2025-07-22

Balade découverte nature papillons, libellules, oiseaux et fabrication d’une déco nature dans les Gorges de la Duniére avec Marine Schmitt “Passeuse de Nature”. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron

.

Vaubarlet

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

English :

Nature walk to discover butterflies, dragonflies, birds and make a nature decoration in the Gorges de la Duniére with Marine Schmitt ?Passeuse de Nature? Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office

German :

Spaziergang zur Entdeckung der Natur Schmetterlinge, Libellen, Vögel und Herstellung einer Naturdekoration in den Gorges de la Duniére mit Marine Schmitt ?Passeuse de Nature? Reservierung beim Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron

Italiano :

Passeggiata naturalistica per scoprire farfalle, libellule, uccelli e realizzare una decorazione naturalistica nelle Gole della Duniére con Marine Schmitt « Passeuse de Nature ». Prenotate presso l’Ufficio del Turismo di Marches du Velay Rochebaron

Espanol :

Paseo por la naturaleza para descubrir mariposas, libélulas, aves y realizar una decoración natural en las Gargantas de Duniére con Marine Schmitt ?Passeuse de Nature? Reserve en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron

L’événement Balade découverte papillons, libellules, oiseaux et fabrication d’une déco nature Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron