Balade découverte ‘Paysage de vignes et trésors botaniques’ place Philippe Leroy Vic-sur-Seille

Balade découverte ‘Paysage de vignes et trésors botaniques’

place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille Moselle

Rejoignez-nous pour une balade captivante sur les coteaux de Vic-sur-Seille, en suivant le charmant sentier des écoliers.

Stéphane Corbeil et Pascal Scharff, tous deux guides nature vous feront découvrir ce paysage viticole autrement. Découvrez les éléments naturels et humains qui ont façonné ces coteaux au fil du temps. Plongez dans le monde fascinant des plantes qui cohabitent avec ce terroir viticole et découvrez le rôle qu’elles jouent dans l’écosystème local. Quelques surprises culinaires concoctées par Pascal seront accompagnées d’une dégustation des vins AOC Moselle à l’issue de cette balade.

Départ à 9h00 depuis la place de l’Hôtel de la Monnaie à Vic-sur-Seille

Distance 8km Durée 4h

Niveau Moyen

Attention Places limitées à 40 personnes

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois 03 87 01 16 26 | contact@tourisme-saulnois.comTout public

place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 16 26 contact@tourisme-saulnois.com

English :

Join us for a captivating stroll along the hillsides of Vic-sur-Seille, following the charming « sentier des écoliers ».

Stéphane Corbeil and Pascal Scharff, both nature guides, will help you discover this winegrowing landscape in a whole new way. Discover the natural and human elements that have shaped these hillsides over time. Immerse yourself in the fascinating world of plants that cohabit this wine-growing terroir and discover the role they play in the local ecosystem. A few culinary surprises concocted by Pascal will be accompanied by a tasting of AOC Moselle wines at the end of the walk.

Departure at 9:00 am from Place de l’Hôtel de la Monnaie in Vic-sur-Seille

Distance: 8km ? Duration: 4 hours

Level Medium

Please note: Places are limited to 40 people

To register, contact the Pays du Saulnois Tourist Office: 03 87 01 16 26 | contact@tourisme-saulnois.com

German :

Begleiten Sie uns auf einem spannenden Spaziergang über die Hänge von Vic-sur-Seille und folgen Sie dem charmanten Schülerpfad (sentier des écoliers).

Die beiden Naturführer Stéphane Corbeil und Pascal Scharff werden Ihnen diese Weinlandschaft auf andere Weise näher bringen. Entdecken Sie die natürlichen und menschlichen Elemente, die diese Hänge im Laufe der Zeit geformt haben. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Pflanzen, die in diesem Weinanbaugebiet heimisch sind, und entdecken Sie die Rolle, die sie im lokalen Ökosystem spielen. Am Ende des Spaziergangs werden Sie von Pascal mit kulinarischen Überraschungen und einer Weinprobe der AOC Moselle-Weine begleitet.

Abfahrt um 9:00 Uhr vom Place de l’Hôtel de la Monnaie in Vic-sur-Seille

Entfernung: 8 km ? Dauer: 4 Stunden

Niveau: Mittel

Achtung: Begrenzte Plätze für 40 Personen

Anmeldungen beim Office de Tourisme du Pays du Saulnois: 03 87 01 16 26 | contact@tourisme-saulnois.com

Italiano :

Unitevi a noi in un’emozionante passeggiata lungo le colline di Vic-sur-Seille, seguendo il suggestivo sentiero degli scolari.

Stéphane Corbeil e Pascal Scharff, entrambi guide naturalistiche, vi faranno scoprire questo paesaggio vitivinicolo in modo del tutto nuovo. Scoprite gli elementi naturali e umani che hanno modellato queste colline nel corso del tempo. Immergetevi nell’affascinante mondo delle piante che popolano questo terroir viticolo e scoprite il ruolo che svolgono nell’ecosistema locale. Alcune sorprese culinarie preparate da Pascal saranno accompagnate da una degustazione di vini DOC della Mosella al termine della passeggiata.

Partenza alle 9.00 da Place de l’Hôtel de la Monnaie a Vic-sur-Seille

Distanza: 8 km? Durata: 4 ore

Livello: medio

Nota bene: i posti sono limitati a 40 persone

Per iscriversi, contattare l’Ufficio del Turismo del Pays du Saulnois: 03 87 01 16 26 | contact@tourisme-saulnois.com

Espanol :

Acompáñenos en un emocionante paseo por las laderas de Vic-sur-Seille, siguiendo el encantador sendero de los escolares.

Stéphane Corbeil y Pascal Scharff, guías de naturaleza, le harán descubrir este paisaje vitícola de una forma totalmente nueva. Descubra los elementos naturales y humanos que han modelado estas laderas a lo largo del tiempo. Sumérjase en el fascinante mundo de las plantas que cohabitan en este terruño vinícola y descubra el papel que desempeñan en el ecosistema local. Algunas sorpresas culinarias preparadas por Pascal irán acompañadas de una degustación de vinos de la DOC Mosela al final del paseo.

Salida a las 9.00 h de la Place de l’Hôtel de la Monnaie de Vic-sur-Seille

Distancia: 8 km Duración: 4 horas

Nivel Medio

Atención: Plazas limitadas a 40 personas

Para inscribirse, póngase en contacto con la Oficina de Turismo del Pays du Saulnois: 03 87 01 16 26 | contact@tourisme-saulnois.com

