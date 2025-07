Balade découverte plantes médicinales et aromatiques Saint-Laurent-les-Églises

Balade découverte plantes médicinales et aromatiques Saint-Laurent-les-Églises samedi 12 juillet 2025.

Balade découverte plantes médicinales et aromatiques

81 Impasse des Jacinthes Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne

Embarquez pour un voyage sensoriel et éducatif au sein d’un merveilleux jardin pour découvrir les trésors cachés de ses plantes sauvages comestibles et médicinales. Eveillez vos sens, guidé par Estelle, phytothérapeute, paysanne herboriste, lors d’une cueillette de plantes sauvages. Plongez dans l’univers de chacune d’entre elles et découvrez leurs parfums et leurs propriétés. Cette balade pleine de surprises et de merveilles permet de comprendre comment utiliser les plantes sauvages qui nous entourent en cuisine et en médecine naturelle et de bénéficier de leurs propriétés curatives et nutritionnelles. C’est une expérience pour se reconnecter avec la nature. .

81 Impasse des Jacinthes Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 70 57 85 foretjardindupetitchavanat@gmail.com

