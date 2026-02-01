Balade découverte Atelier du Bout de la mer Saint-Jean-le-Thomas
Balade découverte Atelier du Bout de la mer Saint-Jean-le-Thomas dimanche 15 février 2026.
Balade découverte
Atelier du Bout de la mer 13 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas Manche
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15 15:30:00
2026-02-15
Mathilde Loisel vous emmènera dans une balade commentée qui abordera l’histoire du village au travers d’artistes qui l’ont représenté, de contes et de légendes.
Rendez-vous aux ateliers du bout de la mer. Réservation obligatoire. Prix libre (au chapeau). .
Atelier du Bout de la mer 13 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 79 48 21 11 mloiseldeldycke@free.fr
