Balade découverte Atelier du Bout de la mer Saint-Jean-le-Thomas

Balade découverte

Atelier du Bout de la mer 13 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 15:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Mathilde Loisel vous emmènera dans une balade commentée qui abordera l’histoire du village au travers d’artistes qui l’ont représenté, de contes et de légendes.

Rendez-vous aux ateliers du bout de la mer. Réservation obligatoire. Prix libre (au chapeau). .

Atelier du Bout de la mer 13 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 79 48 21 11 mloiseldeldycke@free.fr

