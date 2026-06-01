Balade découverte sortie au Jardin botanique d’Ilay Le Frasnois
Balade découverte sortie au Jardin botanique d’Ilay Le Frasnois mercredi 24 juin 2026.
Le Frasnois
Balade découverte sortie au Jardin botanique d’Ilay
Jardin botanique Le Frasnois Jura
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 13:30:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Dans un jardin botanique créé en 1997, nous trouverons sur place un espace composé de plusieurs centaines d’espèces de plantes dont 150 médicinales et venant du monde entier.
Des sedums et thyms rampants aux plantes carnivores des tourbières, c’est un lieu rare à visiter au moins une fois ! La visite se poursuivra par une balade dans la nature environnante jusqu’à une des cascades du Hérisson, le fameux Saut Girard ! .
Jardin botanique Le Frasnois 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr
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English : Balade découverte sortie au Jardin botanique d’Ilay
L’événement Balade découverte sortie au Jardin botanique d’Ilay Le Frasnois a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)