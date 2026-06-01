Le Frasnois

Balade découverte sortie au Jardin botanique d’Ilay

Jardin botanique Le Frasnois Jura

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 13:30:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Dans un jardin botanique créé en 1997, nous trouverons sur place un espace composé de plusieurs centaines d’espèces de plantes dont 150 médicinales et venant du monde entier.

Des sedums et thyms rampants aux plantes carnivores des tourbières, c’est un lieu rare à visiter au moins une fois ! La visite se poursuivra par une balade dans la nature environnante jusqu’à une des cascades du Hérisson, le fameux Saut Girard ! .

Jardin botanique Le Frasnois 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr

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English : Balade découverte sortie au Jardin botanique d’Ilay

L’événement Balade découverte sortie au Jardin botanique d’Ilay Le Frasnois a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)