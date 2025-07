Balade découverte St-Astier au XIXème siècle Saint-Astier

Balade découverte St-Astier au XIXème siècle Saint-Astier mardi 12 août 2025.

Balade découverte St-Astier au XIXème siècle

Saint-Astier Dordogne

Parcours commenté autour du canal découverte des travaux du XIXème siècle.

3,5 km, terrain plat. Accessible à tous.

Tarif 2€ (gratuit pour les adhérents)

Sur réservation

Départ 9h30, RDV devant l’Office de Tourisme (1, rue de la Fontaine)

APPA 06 72 20 94 79

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 80 28 70

English : Balade découverte St-Astier au XIXème siècle

Guided tour around the canal: discover the works of the 19th century.

3.5 km, flat terrain. Accessible to all.

Price: 2? (free for members)

Book in advance

Departure 9:30 am, RDV in front of the Tourist Office (1, rue de la Fontaine)

APPA 06 72 20 94 79

German : Balade découverte St-Astier au XIXème siècle

Kommentierte Strecke um den Kanal: Entdecken Sie die Arbeiten des 19. Jahrhunderts.

3,5 km, flaches Gelände. Für alle zugänglich.

Preis: 2 ? (kostenlos für Mitglieder)

Auf Reservierung

Abfahrt 9:30 Uhr, Treffpunkt vor dem Office de Tourisme (1, rue de la Fontaine)

APPA 06 72 20 94 79

Italiano :

Visita guidata intorno al canale: scoprite le opere del XIX secolo.

3,5 km, terreno pianeggiante. Accessibile a tutti.

Prezzo: 2 euro (gratuito per i soci)

Solo su appuntamento

Partenza alle 9.30, punto d’incontro davanti all’Ufficio del Turismo (1, rue de la Fontaine)

APPA 06 72 20 94 79

Espanol : Balade découverte St-Astier au XIXème siècle

Visita guiada por el canal: descubra las obras del siglo XIX.

3,5 km, terreno llano. Accesible para todos.

Precio: 2 euros (gratuito para los socios)

Sólo con cita previa

Salida a las 9.30 h, punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo (1, rue de la Fontaine)

APPA 06 72 20 94 79

L’événement Balade découverte St-Astier au XIXème siècle Saint-Astier a été mis à jour le 2025-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord