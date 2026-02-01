Balade découverte sur la plage d’Hermanville (comprend un atelier cerf volant) Club de Voile et Loisirs d’Hermanville Hermanville-sur-Mer

Balade découverte sur la plage d’Hermanville (comprend un atelier cerf volant)

Club de Voile et Loisirs d’Hermanville 37 Bd 3e Division Infanterie Britannique Hermanville-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-20 17:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

2026-02-20 2026-02-24 2026-04-19 2026-04-22 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-25

Carole, votre accompagnatrice, vous invite à venir découvrir en famille les activités nautiques liées au vent sur la plage d’Hermanville sur Mer le cerf-volant ou l’aile tractée terrestre.

Dès 6 ans, fabriquez votre propre cerf-volant en tyvek que vous ornerez selon votre imagination puis vous irez le faire voler sur la plage. Levez les yeux et regardez le prendre le vent et virevolter au dessus de votre tête… Modèle du cerf-volant selon l’âge de la personne sur l’atelier.

A partir de 12 ans, Carole vous propose de vous initier aux techniques de vol en ailes tractées terrestres sur la plage. Les pieds bien plantés dans le sable, c’est parti pour les sensations…

Ou bien, partez à la découverte des richesses de l’estran de la Côte de Nacre. Équipés de seaux et d’épuisettes, vous observerez les habitants de la plage et étudierez leur mode de vie. Attention, ça grouille !

Venez exprimer votre créativité en communion avec les éléments marins. Séance de LandArt sur l’estran d’Hermanville-sur-Mer, n’oubliez pas votre seau et votre matériel de sculpture.

Ces sorties labellisées balades nautiques vous sont proposées de juin à octobre suivant les marées basses et les conditions météorologiques. Des dates sont déjà fixées les jeudi (Pêche à pied), mardis (cerf-volant) ou mercredi (découverte du Plancton) en juillet et août.

N’oubliez pas de prévoir en fonction des conditions

météorologiques vêtements adaptés, lunettes de soleil, bottes, gants…

(1-2 km/1h30) Niveau 1 .

Club de Voile et Loisirs d’Hermanville 37 Bd 3e Division Infanterie Britannique Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 97 53 52 cvlh14@gmail.com

English : Balade découverte sur la plage d’Hermanville (comprend un atelier cerf volant)

Carole, your guide, invites you and your family to discover wind-related water activities on the beach: kite flying or land-based towed kites.

From the age of 6, you can make your own tyvek kite and decorate it according to your imagination.

(1-2 km/1h30) Level 1

