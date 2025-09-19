Balade découverte sur le sentier Art et Nature Sentier Art et Nature Latouille-Lentillac

Gratuit. Circuit accessible aux VTT.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T07:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Chemin d’art en sous-bois — Latouille

Dans un cadre naturel plein de charme, suivez un chemin peuplé d’œuvres insolites qui interpellent petits et grands, pour les faire rêver… ou réfléchir.

Ce parcours a vu le jour grâce à l’association A.P.P.E.L, qui œuvre à l’animation du village de Latouille et à la préservation de son patrimoine.

Dès l’entrée, trois sculptures offertes par des artistes locaux donnent le ton et font germer l’idée d’un véritable chemin d’expression artistique.

Chaque année des œuvres majeures sont acquises auprès d’artistes, principalement lotois ; d’autres naissent de la créativité des enfants de l’école ou des habitants, à l’occasion de divers événements.

Sentier Art et Nature 46400 Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac 46400 Lot Occitanie

© Pah Cauvaldor