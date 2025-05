Balade découverte sur les plantes sauvages comestibles – Moussey, 31 mai 2025 14:00, Moussey.

Vosges

Balade découverte sur les plantes sauvages comestibles 13 rue du Rain de la Vierge Moussey Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-05-31 14:00:00

2025-05-31

2025-06-14

2025-07-12

2025-07-27

2025-08-24

Venez (re)découvrir les plantes sauvages comestibles lors d’une balade (identification, vertus, utilisations culinaires) suivi d’un goûter sauvage avec les plantes du moment, en compagnie d’Aurore, Productrice & Cueilleuse.

Réservation obligatoire maximum 3 jours à l’avance.Tout public

13 rue du Rain de la Vierge

Moussey 88210 Vosges Grand Est +33 6 82 34 69 22 symbiosenature88@yahoo.com

English :

Come and (re)discover edible wild plants during a walk (identification, virtues, culinary uses) followed by a wild snack with the plants of the moment, in the company of Aurore, Producer & Gatherer.

Reservations required up to 3 days in advance.

German :

Entdecken Sie essbare Wildpflanzen (wieder) bei einem Spaziergang (Identifizierung, Tugenden, kulinarische Verwendung), gefolgt von einem wilden Imbiss mit aktuellen Pflanzen, in Begleitung von Aurore, Produzentin & Sammlerin.

Reservierung maximal 3 Tage im Voraus erforderlich.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire le piante selvatiche commestibili durante una passeggiata (identificazione, virtù, usi culinari) seguita da una merenda selvatica con le piante del momento, in compagnia di Aurore, produttrice e raccoglitrice.

Prenotazione obbligatoria fino a 3 giorni prima.

Espanol :

Venga a (re)descubrir las plantas silvestres comestibles durante un paseo (identificación, virtudes, usos culinarios) seguido de una merienda silvestre con las plantas del momento, en compañía de Aurore, Productora & Recolectora.

Reserva obligatoria con 3 días de antelación.

