Balade-découverte urbaine – réunion publique révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur (PSMV) – Conférence Ville d’Avignon Avignon

Balade-découverte urbaine – réunion publique révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur (PSMV) – Conférence Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Ville d’Avignon Vaucluse

Balade sur inscriptions et limitée à 15 personnes

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

3 évènements sont réalisés par la Cellule Site Patrimonial Remarquable dans le cadre de la révi-sion du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la Ville : une réunion publique/conférence et deux balades urbaines

Balades – découverte urbaine

Samedi 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h

Un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) est un document d’urbanisme qui s’ap-plique au Site Patrimonial Remarquable et qui a pour objet de préserver le patrimoine, de le mettre en valeur tout en permettant d’adapter la Ville – son bâti, intérieur comme extérieur, ses jardins et ses espaces publics- à une meilleure qualité de vie et à une prise en compte des en-jeux urbains d’aujourd’hui et de demain.

Tout projet – du petit entretien aux travaux de réhabilitations d’ensemble ou création contempo-raine – doit être contextualisé. Une connaissance de la morphologie de la ville dans laquelle il va s’inscrire est un préalable et une condition à sa réussite.

Dans le cadre des journées du Patrimoine et de la révision de notre PSMV, nous proposons une déambulation thématique sur le patrimoine XXe siècle en intra-muros (de 10h à 12h) et une visite de chantier : la réhabilitation du 5 rue Grivolas (de 14h à 16h).

Ces visites seront l’occasion de délivrer par l’expérimentation physique (la marche, le regard, les sensations…) quelques clés de lecture des projets récents réalisés dans l’intra-muros d’Avignon, périmètre du Site Patrimonial Remarquable.

Ville d’Avignon 84000 AVIGNON Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « baladesurbaines.SPR@mairie-avignon.com »}]

