Balade « Découvrez la pierre dans l’architecture locale de Morteau » Hôtel de Ville de Morteau Morteau

Balade « Découvrez la pierre dans l’architecture locale de Morteau » Samedi 20 septembre, 15h00, 16h30 Hôtel de Ville de Morteau Doubs

Accès libre | Départ de la place de l’Hôtel de Ville de Morteau | Prévoir des chaussures confortables pour mieux profiter de la balade.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Cette année, pour les Journées européennes du patrimoine, plongez au cœur de l’architecture locale en participant à une balade découverte autour de la pierre à Morteau.

Samedi 20 septembre 2025, des départs seront prévus à 15h et 16h30 depuis l’Hôtel de Ville de Morteau.

Revivez l’histoire architecturale de notre territoire, façonnée par la pierre et apprenez comment ces matériaux traditionnels ont évolué au fil du temps et façonné notre identité locale.

En partenariat avec la communauté de communes du Val de Morteau.

Hôtel de Ville de Morteau 2 place de l’Hôtel de Ville, 25500 Morteau Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

© CAUE 25