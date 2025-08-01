Balade Dégustalgu’tive Quai de Cambarell Lanildut

Quai de Cambarell Maison de l’Algue Lanildut Finistère

Début : 2025-08-01 10:30:00

fin : 2025-08-15 12:30:00

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-18 2025-09-25

Vous aimez vous nourrir au sens propre comme au figuré ? Venez découvrir le patrimoine local, naturel et historique à propos des algues tout en dégustant des produits locaux lors de la pause méridienne. Balade guidée sur un bout du GR®34 au départ du port de Lanildut.

Balade dégustalgu’tive, sur réservation et dans la limite de 15 personnes maximum. 12€ par personne. .

