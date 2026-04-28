Digna

Balade dégustation à Digna

null Rue de l’Église Digna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 17:30:00

fin : 2026-08-25 20:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Au cœur du village de Digna, cette balade vous propose une immersion dans les savoir-faire locaux et la vie villageoise, enrichie par des repères historiques. Vous rencontrerez un vannier, le vigneron du domaine Allante, ainsi que plusieurs habitants engagés dans la valorisation du territoire producteur de miel (GAEC Ecuyer), producteur de viande bio (la Ferme du Château), photographes et représentante du comité de fleurissement.

La découverte du patrimoine s’articulera autour de l’église, du cimetière, du lavoir, de l’ancienne fromagerie, de la maison communale, et de l’architecture du village, permettant d’aborder son histoire et ses transformations, enrichies par des regards photographiques animaliers et de nature.

Une dégustation de produits locaux viendra clôturer cette expérience.

Informations pratiques

• Visites guidées assurées par une guide agréée

• Durée environ 3h

• Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme

• Nombre de places limité

• Gratuit

• Visites chez les producteurs/artisans/artistes sous réserve de disponibilité .

null Rue de l’Église Digna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

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English : Balade dégustation à Digna

L’événement Balade dégustation à Digna Digna a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)