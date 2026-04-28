Vergt

Balade & Dégustation Au Coteau du Croquant Arboretum et Parc Forestier de Vergt

Place du Foirail Vergt Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:30:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Balade commentée pour découvrir les milieux naturels, la biodiversité et l’histoire, suivie d’une dégustation de produits locaux.

Adultes 8€ 7-12 ans 6€ -6ans gratuit.

De 9h30 à 12h Durée balade 2h30.

Réservation (places limitées) au 05 53 03 45 10.

RDV place du foirail 24380 Vergt.

Partez à la découverte du Coteau du Croquant, Arboretum et Parc Forestier de Vergt !

Balade commentée pour découvrir les milieux naturels, la biodiversité et l’histoire de ce milieu unique.

Cette visite vous permettra d’apprécier la petite ville de Vergt d’une toute autre façon, suivie d’une dégustation de produits locaux.

Adultes 8€ 7-12 ans 6€ -6ans gratuit.

De 9h30 à 12h Durée balade 2h30.

Dégustation en suivant.

Sur réservation (places limitées) au Bureau d’information Touristique de Vergt au 05 53 03 45 10.

RDV place du foirail 24380 Vergt. .

Place du Foirail Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10

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English : Balade & Dégustation Au Coteau du Croquant Arboretum et Parc Forestier de Vergt

Guided walk to discover natural environments, biodiversity and history, followed by a tasting of local products.

Adults 8? 7-12 yrs 6? -6 yrs free.

From 9.30am to 12pm Length of walk: 2h30.

Reservations (limited places) on 05 53 03 45 10.

RDV place du foirail 24380 Vergt.

L’événement Balade & Dégustation Au Coteau du Croquant Arboretum et Parc Forestier de Vergt Vergt a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux