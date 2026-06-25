Fixin

Balade dégustation dans les vignes

Fixin Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Les samedi 20 juin à Gevrey-Chambertin, mercredi 8 juillet à Morey-Saint-Denis, samedi 25 juillet à Fixin et samedi 12 septembre à Gevrey-Chambertin, l’Office de Tourisme vous invite à partir en découverte.

Accompagnés par Sandrine de Clos de Bourgogne, partez pour une promenade commentée à travers les vignes, à la découverte des Climats, de la géologie et des secrets des terroirs qui font la renommée de la Côte de Nuits.

Au coucher du soleil, profitez d’une dégustation de 4 vins soigneusement sélectionnés, directement au milieu des vignes.

Tarif unique 30 € / personne

Départ à 18h.

Réservation obligatoire. .

Fixin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade dégustation dans les vignes

L’événement Balade dégustation dans les vignes Fixin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*