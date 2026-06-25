Balade dégustation dans les vignes Fixin
Balade dégustation dans les vignes Fixin samedi 25 juillet 2026.
Fixin
Balade dégustation dans les vignes
Fixin Côte-d’Or
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Les samedi 20 juin à Gevrey-Chambertin, mercredi 8 juillet à Morey-Saint-Denis, samedi 25 juillet à Fixin et samedi 12 septembre à Gevrey-Chambertin, l’Office de Tourisme vous invite à partir en découverte.
Accompagnés par Sandrine de Clos de Bourgogne, partez pour une promenade commentée à travers les vignes, à la découverte des Climats, de la géologie et des secrets des terroirs qui font la renommée de la Côte de Nuits.
Au coucher du soleil, profitez d’une dégustation de 4 vins soigneusement sélectionnés, directement au milieu des vignes.
Tarif unique 30 € / personne
Départ à 18h.
Réservation obligatoire. .
Fixin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com
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English : Balade dégustation dans les vignes
L’événement Balade dégustation dans les vignes Fixin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*