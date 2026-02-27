Balade dégustation du domaine viticole Gutizia sur réservation Quartier Leisparz Saint-Étienne-de-Baïgorry

Balade dégustation du domaine viticole Gutizia sur réservation

Quartier Leisparz Domaine Gutizia Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Visite du sentier pédagogique de vignoble en AOP Irouléguy et dégustation. Découverte de l’appellation son histoire, ses spécificités et sa biodiversité. Suivie d’une dégustation des vins du Domaine. Durée 1h30. Sur réservation. Si mauvais temps, ateliers découverte au coeur du chai. .

Quartier Leisparz Domaine Gutizia Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 domainegutizia@gmail.com

