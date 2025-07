Balade dégustation | Fleuve, Gabarres et Négoce la Rive gauche et son grand Chai (Maison Braastad) Jarnac

Place du Château Jarnac Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Balade contée + Visite guidée du chai suivie d’une dégustation de cognacs strictement réservée aux personnes majeures.

Début : 2025-07-18 16:30:00

Balade d’exception mettant en lumière une Maison de négoce jarnacaise l’histoire du négoce des eaux-de-vie de cognac et de leur chai emblématique chargé de part des anges !

Place du Château Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77 sandrine.richard75@gmail.com

English :

An exceptional tour highlighting a Jarnac trading house: the history of the cognac brandy trade and its emblematic cellar, full of angels!

German :

Außergewöhnlicher Spaziergang, der ein Handelshaus aus Jarnacaise beleuchtet: die Geschichte des Handels mit Cognac-Branntwein und ihres emblematischen Kellers, der mit dem Anteil der Engel beladen ist!

Italiano :

Un tour eccezionale che mette in luce una casa commerciale di Jarnac: la storia del commercio dell’acquavite di cognac e la loro emblematica cantina piena di angeli!

Espanol :

Un recorrido excepcional por una casa comercial de Jarnac: la historia del comercio del aguardiente de coñac y su emblemática bodega llena de ángeles

