BALADE & DÉGUSTATION GÉOLOGIQUES AU SALAGOU Celles

Celles Hérault

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Noëlle Bardou, médiatrice en œnotourisme vous emmène découvrir les particularités des sols et des vignobles du Lodévois-Larzac à travers les cuvées de trois domaines représentant le terroir, influencées par 3 types de sol ruffes, éboulis calcaires et grès. Une dégustation en plein air, pleine de convivialité, de saveurs et de partages. Pensez à prendre vos sièges !

Celles 34700 Hérault Occitanie +33 6 51 25 70 74

English :

Noëlle Bardou, wine tourism mediator, takes you on a tour of the Lodévois-Larzac soils and vineyards, with cuvées from three estates representing the terroir, influenced by 3 types of soil: ruffes, limestone scree and sandstone. An open-air tasting, full of conviviality, flavors and sharing. Don’t forget your seats!

German :

Noëlle Bardou, Mediatorin für ?notourisme’, nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch die Besonderheiten der Böden und Weinberge von Lodévois-Larzac anhand der Cuvées von drei Weingütern, die das Terroir repräsentieren und von drei Bodentypen beeinflusst werden: Ruffes, kalkhaltiges Geröll und Sandstein. Eine Verkostung unter freiem Himmel, voller Geselligkeit, Geschmack und Austausch. Denken Sie daran, Ihre Sitzplätze einzunehmen!

Italiano :

Noëlle Bardou, mediatrice enoturistica, vi condurrà alla scoperta delle peculiarità dei terreni e dei vigneti della regione di Lodévois-Larzac, attraverso le cuvée di tre tenute che rappresentano il terroir, influenzato da 3 tipi di terreno: ruffes, ghiaia calcarea e arenaria. Una degustazione all’aperto, all’insegna della convivialità, dei sapori e della condivisione. Non dimenticate di prendere posto!

Espanol :

Noëlle Bardou, mediadora enoturística, le llevará a descubrir las particularidades de los suelos y viñedos de la región de Lodévois-Larzac, a través de las cuvées de tres fincas representativas del terruño, influenciadas por 3 tipos de suelo: ruffes, canchal calcáreo y arenisca. Una cata al aire libre, llena de convivencia, sabores y compartir. No olvide tomar asiento

