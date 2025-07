Balade dégustation Office de tourisme de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach Hombourg-Haut

Office de tourisme de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 19 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-25 14:00:00

fin : 2025-07-25 17:00:00

2025-07-25

L’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach vous invite à traverser la frontière et découvrir les plantes sauvages avant de déguster une assiette confectionnée avec soin par Gaby de la chèvrerie de Nassweiler, notre hôtesse du jour, à partir de fromages de chèvre accompagnés de vin aux accords parfaits, C’est une sortie dans un cadre magique que vous propose Géraldine Tomasion d’Envie de Bon à quelques pas de Rosbruck. Inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.Tout public

Office de tourisme de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 19 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

The Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach invites you to cross the border and discover wild plants, before enjoying a plate of goat’s cheese carefully prepared by Gaby from the chèvrerie de Nassweiler, our hostess for the day, accompanied by perfectly matched wine. Géraldine Tomasion from Envie de Bon, just a stone’s throw from Rosbruck, offers you an outing in a magical setting. Registration required at the Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach.

German :

Das Tourismusbüro Connexion Freyming-Merlebach lädt Sie ein, die Grenze zu überqueren und wilde Pflanzen zu entdecken, bevor Sie einen von Gaby von der Ziegenfarm Nassweiler, unserer Gastgeberin des Tages, sorgfältig zusammengestellten Teller mit Ziegenkäse und perfekt abgestimmtem Wein genießen. Es ist ein Ausflug in eine magische Umgebung, den Ihnen Géraldine Tomasion von Envie de Bon nur wenige Schritte von Rosbruck entfernt anbietet. Obligatorische Anmeldungen beim Tourismusbüro Connexion Freyming-Merlebach.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo Connexion Freyming-Merlebach vi invita a varcare il confine e a scoprire le piante selvatiche prima di gustare un piatto di formaggio di capra preparato con cura da Gaby della chèvrerie de Nassweiler, la nostra padrona di casa per la giornata, accompagnato da un vino perfettamente abbinato. Géraldine Tomasion di Envie de Bon vi propone una gita in un ambiente magico a due passi da Rosbruck. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo Connexion Freyming-Merlebach.

Espanol :

La Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach le invita a cruzar la frontera y descubrir plantas silvestres antes de degustar un plato de queso de cabra cuidadosamente preparado por Gaby, de la granja de cabras Nassweiler, nuestra anfitriona del día, acompañado de un vino perfectamente maridado. Géraldine Tomasion, de Envie de Bon, le propone una excursión en un entorno mágico a dos pasos de Rosbruck. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach.

