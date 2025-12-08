Balade demi-journée Les secrets du Pont d’Espagne enneigé

RDV à Cauterets PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-12-08 09:00:00

fin : 2026-03-31 12:00:00

2025-12-08

Tous les lundis, mardis et vendredis

Une jolie sortie accessible à tous, pour découvrir l’activité et le site magnifique du Pont d’Espagne, en évitant au mieux les itinéraires balisés !

Cette randonnée pour découvrir le Pont d’Espagne autrement est idéale pour débuter la pratique de la raquette à neige. Votre accompagnateur en montagne commencera par vous expliquer l’usage des raquettes, la technique de marche, puis très vite, vous irez découvrir ce grand site classé. Votre guide vous contera l’histoire des lieux, trouvera des traces d’animaux sauvages pour les décrypter et avec un peu de chances, vous observerez des isards ou des rapaces, nombreux dans cette zone cœur du Parc National des Pyrénées. Pourtant très fréquenté, ce site se redécouvre par les sentiers dont nous avons le secret ! Le Pont d’Espagne autrement…

– Sortie encadrée et animée par Acumpanyat.

– Réservation obligatoire. .

+33 7 86 87 04 93

English :

Every Monday, Tuesday and Friday:

An attractive outing accessible to all, to discover the activity and the magnificent site of the Pont d?Espagne, avoiding the signposted itineraries as much as possible!

This hike to discover the Pont d?Espagne in a different way is an ideal way to start snowshoeing. Your mountain guide will start by explaining the use of snowshoes and walking techniques, and you’ll soon be on your way to discovering this great listed site. Your guide will tell you all about the history of the area, find the tracks of wild animals to decipher them and, with a bit of luck, you’ll spot isards or birds of prey, which are numerous in this area, the heart of the Pyrenees National Park. A much-visited site, it can be rediscovered on the trails we know so well! The Pont d?Espagne otherwise?

