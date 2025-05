Balade des 5 sens – Tiers-Lieu L’Arbre Commes, 21 juin 2025 09:00, Commes.

Calvados

Balade des 5 sens Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de port Commes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 09:00:00

fin : 2025-06-21 11:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation de L’Arbre et été.

Avec plus de 35 événements dont des concerts, ateliers, visites pour petits et grands, L’Arbre fête l’été autour de la nature, l’agriculture, la culture et l’écologie. Toutes les informations et inscriptions sur www.tierslieularbre.org

Rendez-vous sur le parking de L’Arbre, pour 2 heures de balades.

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de port

Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

English : Balade des 5 sens

This event is part of L’Arbre’s summer program.

With over 35 events, including concerts, workshops and tours for young and old, L’Arbre celebrates summer around nature, agriculture, culture and ecology. For further information and registration, visit www.tierslieularbre.org

Meet at L’Arbre parking lot, for 2-hour walks.

German : Balade des 5 sens

Diese Veranstaltung ist Teil des Programms von L’Arbre et été.

Mit über 35 Veranstaltungen, darunter Konzerte, Workshops und Besichtigungen für Groß und Klein, feiert L’Arbre den Sommer rund um Natur, Landwirtschaft, Kultur und Ökologie. Alle Informationen und Anmeldungen unter www.tierslieularbre.org

Treffpunkt ist der Parkplatz von L’Arbre, von wo aus Sie zweistündige Spaziergänge unternehmen können.

Italiano :

Questo evento fa parte del programma estivo de L’Arbre.

Con oltre 35 eventi, tra cui concerti, laboratori e visite guidate per grandi e piccini, L’Arbre celebra l’estate intorno alla natura, all’agricoltura, alla cultura e all’ecologia. Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitare il sito www.tierslieularbre.org

Ritrovo al parcheggio de L’Arbre per una passeggiata di 2 ore.

Espanol :

Este acto forma parte del programa de verano de L’Arbre.

Con más de 35 actos entre conciertos, talleres y visitas para jóvenes y mayores, L’Arbre celebra el verano en torno a la naturaleza, la agricultura, la cultura y la ecología. Para más información e inscripciones, visite www.tierslieularbre.org

Encuentro en el aparcamiento de L’Arbre para un paseo de 2 horas.

