Balade des 6 communes Complexe sportif Daniel de Sonneville Sainte-Eulalie

Balade des 6 communes Complexe sportif Daniel de Sonneville Sainte-Eulalie samedi 4 octobre 2025.

Balade des 6 communes

Complexe sportif Daniel de Sonneville 40 Rue Georges Portmann Sainte-Eulalie Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La Balade des 6 communes se déroulera au complexe sportif Daniel de Sonneville à partir de 14 h. Les épreuves auront lieu selon les horaires et parcours suivants cyclotourisme parcours de 36 kms, départ à 14 h 45 / course à pied parcours de 20 kms, départ à 15 h / randonnée pédestre parcours de 10 kms, départ à 15 h 30 / VTT parcours de 20 kms, départ à 15 h 45 / boucle famille parcours de 4 kms, départ à 16 h. Les participants des premières épreuves seront accueillis à partir de 14 h. Tous les parcours sont non chronométrés et ne feront pas l’objet d’un classement. L’inscription est obligatoire et gratuite. Une structure gonflable est proposée à l’arrivée. .

Complexe sportif Daniel de Sonneville 40 Rue Georges Portmann Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 78 91 11

English : Balade des 6 communes

German : Balade des 6 communes

Italiano :

Espanol : Balade des 6 communes

L’événement Balade des 6 communes Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2025-09-21 par OT de l’Entre-deux-Mers