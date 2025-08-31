Balade des Amis du Léo Morvandiau Sur les chemins Fâchin

Sur les chemins Place de l’église Fâchin Nièvre

Début : 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31 15:00:00

2025-08-31

Balade des Amis du Léo Morvandiau de 9 km autour du Lac de Saint-Agnan. Le rendez- vous est fixé dans le bourg de Saint Agnan pour un départ à 9 h. Pour celles et ceux qui le souhaitent, pique-nique à l’arrivée pour aller l’après-midi à Quarré les Tombes pour une seconde petite balade de 5 km. .

Sur les chemins Place de l’église Fâchin 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté leomorvandiau.saintleger@hotmail.com

