Balade des châteaux 2025 La Martillacaise Martillac

16 Chemin La Roche Martillac Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Nous vous proposons de finir cette belle année 2025 avec cette marche de 8,5 km, où vous allez découvrir quelques châteaux viticoles de la région et ses alentours, avec quelques animations et dégustations de vins sur le trajet.

Pour ceux qui le souhaitent (à choisir lors de l’inscription), nous vous proposerons un repas à la plaine des sports de Martillac juste après la balade afin de clôturer cette journée en beauté.

Inscriptions jusqu’au 11 septembre .

16 Chemin La Roche Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine martillacaiseweb@gmail.com

