Balade des Communs #5 : Ateliers d’artistes Villa Belleville Paris

Balade des Communs #5 : Ateliers d’artistes Samedi 20 septembre, 15h00 Villa Belleville Paris

Départ : Rendez-vous à 15h à la Villa Belleville – 23 Rue Ramponeau 75020 Paris ; tout public

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:15:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Maison des Métallos propose la cinquième édition de sa Balade des Communs. Cet événement invite les habitant·e·s et curieux·ses à partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre et bouger le quartier. À travers cinq parcours thématiques, la Balade des Communs valorise les initiatives collectives, les lieux partagés et les dynamiques citoyennes qui contribuent au bien-être de toutes et tous dans le nord-est parisien.

Cette manifestation s’inscrit dans la volonté de la Maison des Métallos de soutenir l’engagement local, de renforcer les liens entre acteur·rices du territoire et de faire découvrir la richesse des Communs urbains, en mettant en lumière la diversité des associations, ateliers, lieux culturels et espaces partagés qui animent le Xe, XIe et XXe arrondissements.

Parcours 4 : Ateliers d’artistes

Ce parcours artistique débute à la Villa Belleville, où les participant·es rencontrent des artistes et bénévoles de l’association Curry Vavart, puis se poursuit par la découverte de la fresque murale Vive la commune !, rue de la Ferme Savy.

Il inclut également une visite des Ateliers d’Artistes de Belleville et se termine à la Maison des Métallos avec un atelier de sérigraphie participatif animé par AfterEight dans le cadre de la Carte blanche Casa Do Povo, organisée dans le cadre du Festival d’Automne.

Ce parcours célèbre la créativité, l’expression artistique et le partage des savoir-faire.

Villa Belleville 23 rue Ramponeau 75020 Paris

Circuit « Balade des Communs #5 »

Maison des Métallos