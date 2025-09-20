Balade des Communs #5 : Habiter le Commun Transfo – Emmaüs Solidarité Paris

Balade des Communs #5 : Habiter le Commun Transfo – Emmaüs Solidarité Paris samedi 20 septembre 2025.

Balade des Communs #5 : Habiter le Commun Samedi 20 septembre, 14h30 Transfo – Emmaüs Solidarité Paris

Départ : Rendez-vous à 14h30 au Transfo – Emmaüs Solidarité – 6 Rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris ; tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Maison des Métallos propose la cinquième édition de sa Balade des Communs. Cet événement invite les habitant·e·s et curieux·ses à partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre et bouger le quartier. À travers cinq parcours thématiques, la Balade des Communs valorise les initiatives collectives, les lieux partagés et les dynamiques citoyennes qui contribuent au bien-être de toutes et tous dans le nord-est parisien.

Cette manifestation s’inscrit dans la volonté de la Maison des Métallos de soutenir l’engagement local, de renforcer les liens entre acteur·rices du territoire et de faire découvrir la richesse des Communs urbains, en mettant en lumière la diversité des associations, ateliers, lieux culturels et espaces partagés qui animent le Xe, XIe et XXe arrondissements.

Parcours 3 : Habiter le Commun

Ce circuit invite à explorer l’architecture et la vie collective à travers une visite en avant-première de l’exposition Rives d’Ilanit Illouz et Vincent Lemaire au Transfo, centre culturel d’Emmaüs Solidarité établi dans un centre d’hébergement d’urgence.

Il se poursuit avec une visite de l’habitat partagé du Lavoir du Buisson Saint-Louis, ponctuée d’une projection.

Ce parcours met en lumière la diversité des formes d’habitat et d’organisation collective dans le quartier.

Transfo – Emmaüs Solidarité 36 rue Jacques-Louvel-Tessier 75010 Paris Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 00 25 20 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@maisondesmetallos.paris »}, {« type »: « link », « value »: « https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/588673-balade-des-communs-parcours-3-habiter-le-commun »}]

Circuit « Balade des Communs #5 »

Maison des Métallos