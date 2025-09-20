Balade des Communs #5 La Maison des Métallos Paris

Balade des Communs #5 La Maison des Métallos Paris samedi 20 septembre 2025.

À travers cinq parcours thématiques, la Balade des Communs valorise les initiatives collectives, les lieux partagés et les dynamiques citoyennes qui contribuent au bien-être de toutes et tous dans le nord-est parisien.

Cette manifestation s’inscrit dans la volonté de la Maison des Métallos de soutenir l’engagement local, de renforcer les liens entre acteur·rices du territoire et de faire découvrir la richesse des Communs urbains, en mettant en lumière la diversité des associations, ateliers, lieux culturels et espaces partagés qui animent le Xe, XIe et XXe arrondissements.

Parcours 1 : (Ré)inventer ensemble

Départ : Rendez-vous à 10H30 à la MPAA/Breguet – 17/19 rue Breguet 75011 Paris

Durée : 1H45

Ce parcours, qui débute à la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (site Breguet), propose une immersion dans la création et l’innovation locale. Les participant·e·s sont invité·e·s à jouer à « Dédale », un jeu sur les droits culturels, puis à découvrir les espaces de répétition de la MPAA. La balade se poursuit à La Cyklette, atelier de réparation de vélos, avant de s’achever par une visite des coulisses du Consulat Voltaire, tiers-lieu emblématique du quartier.

Ce circuit met à l’honneur les lieux où s’inventent de nouvelles façons de faire ensemble et de créer du lien.

INSCRIPTION

Parcours 2 : Solidarités en action

Départ : Rendez-vous à 11H à la Cantine de Babelville – 77 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris

Durée : 1H15

Axé sur la convivialité et l’entraide, ce parcours commence à la Cantine de Babelville, avec une visite des cuisines et une dégustation, avant de découvrir Le Local des Autrices, espace dédié au théâtre et à la création féminine. Il se termine par une halte au jardin partagé des 3 Couronnes, symbole du vivre-ensemble et de l’agriculture urbaine.

INSCRIPTION

Parcours 3 : Habiter le Commun

Départ : Rendez-vous à 14H30 au Transfo – Emmaüs Solidarité – 6 Rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris

Durée : 1H30

Ce circuit invite à explorer l’architecture et la vie collective à travers une visite en avant-première de l’exposition Rives d’Ilanit Illouz et Vincent Lemaire au Transfo, centre culturel d’Emmaüs Solidarité établi dans un centre d’hébergement d’urgence. Il se poursuit avec une visite de l’habitat partagé du Lavoir du Buisson Saint-Louis, ponctuée d’une projection.

Ce parcours met en lumière la diversité des formes d’habitat et d’organisation collective dans le quartier.

INSCRIPTION

Parcours 4 : Ateliers d’artistes

Départ : Rendez-vous à 15H à la Villa Belleville – 23 Rue Ramponeau 75020 Paris

Durée : 1H15 (2H avec atelier)

Ce parcours artistique débute à la Villa Belleville, où les participant·e·s rencontrent des artistes et bénévoles de l’association Curry Vavart, puis se poursuit par la découverte de la fresque murale La Dernière barricade, rue de la Ferme Savy.

Il inclut également une visite des Ateliers d’Artistes de Belleville et se termine à la Maison des Métallos avec un atelier de sérigraphie participatif animé par AfterEight pendant la Carte blanche Casa Do Povo, organisée dans le cadre du Festival d’Automne.

Ce parcours célèbre la créativité, l’expression artistique et le partage des savoir-faire.

INSCRIPTION

Parcours 5 : Mémoire et présence, avec Philippe Boukara et la Casa do Povo

Départ : Rendez-vous à 16H au Square Marcel Rajman – 13 rue Merlin 75011 Paris

Durée : 1H30

Axé sur la transmission, ce dernier parcours invite à une exploration du quartier sous le prisme de la mémoire juive et de ses résonances contemporaines, entre histoires ouvrières et héritages culturels partagés. Dans le même esprit que la Casa do Povo à Sao Paulo, Paris a reçu un riche héritage du mouvement ouvrier juif dans toutes ses tendances : dès la fin du XIXe siècle, des travailleurs immigrés de langue yiddish ou judéo-espagnole et leurs enfants nés en France ont développé une vie associative foisonnante dans les quartiers populaires, marquant durablement l’histoire locale.

Cette balade propose d’en visualiser quelques-unes des adresses les plus significatives. Elle sera menée par Philippe Boukara, historien spécialiste du judaïsme français contemporain et enfant de Belleville, qui a longtemps été coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Maison des Métallos propose la cinquième édition de sa Balade des Communs. Cet événement invite les habitant·e·s et curieux·ses à partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre et bouger le quartier.

Le samedi 20 septembre 2025

de 10h30 à 17h30

gratuit

Ouverture des inscriptions : samedi 6 septembre à 12h

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T13:30:00+02:00

fin : 2025-09-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T10:30:00+02:00_2025-09-20T17:30:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/balade-des-communs-5 +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos