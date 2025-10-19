Balade des copines (et de leurs copains) Sainte-Savine
Balade des copines (et de leurs copains) Sainte-Savine dimanche 19 octobre 2025.
Balade des copines (et de leurs copains)
La Chapelle du parc Sainte-Savine Aube
Au départ de la Chapelle du parc, les participants partiront pour une marche facile de 6 km qui traversera la Rivière de Corps avant de revenir à Sainte-Savine.
Les inscriptions se feront le jour J sur place, entre 9h et 9h30. Chaque participant pourra verser une participation minimum de 5€, qui bénéficiera intégralement à la lutte contre le cancer du sein. 5 .
La Chapelle du parc Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est
