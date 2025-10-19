Balade des copines (et de leurs copains) Sainte-Savine

Balade des copines (et de leurs copains) Sainte-Savine dimanche 19 octobre 2025.

Balade des copines (et de leurs copains)

La Chapelle du parc Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Au départ de la Chapelle du parc, les participants partiront pour une marche facile de 6 km qui traversera la Rivière de Corps avant de revenir à Sainte-Savine.

Les inscriptions se feront le jour J sur place, entre 9h et 9h30. Chaque participant pourra verser une participation minimum de 5€, qui bénéficiera intégralement à la lutte contre le cancer du sein. 5 .

La Chapelle du parc Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade des copines (et de leurs copains) Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne