Balade des fleurs et des abeilles Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Une balade découverte de la flore mellifère et de la faune pollinisatrice. Un rucher pédagogique vous révèle la vie des abeilles domestiques. Avec un apiculteur, vous observez les abeilles dans une ruche vitrée.

Prévoir chaussures de marche type tennis (pas de semelles lisses), eau.

RDV communiqué à l’inscription.

Inscription obligatoire auprès du CPIE.

Adultes et enfants à partir de 5 ans. .

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 20 cpie.pays.basque@orange.fr

