Balade des fraises et des framboises en motos anciennes place Forbin La Barben
Balade des fraises et des framboises en motos anciennes place Forbin La Barben vendredi 1 mai 2026.
La Barben
Balade des fraises et des framboises en motos anciennes
Vendredi 1er mai 2026 de 8h à 17h. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Chaque année, le Moto Club de Sénas Durance convie les motards à sa traditionnelle balade des fraises et framboises. Un itinéraire printanier pour redécouvrir ce coin de Provence !Motards
Cette balade d’une centaine de kilomètres est ouverte à toutes les motos et mobylettes.
Elle sera suivie, à son retour à La Barben, salle Alain Ruault, d’un grand repas et de l’exposition des motos au grand public.
Pour la balade ou le repas, n’oubliez pas de vous inscrire ! .
place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur arnaud.gabi@wanadoo.fr
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English :
Every year, the Sénas Durance Motorcycle Club organizes this ride to enjoy Provence at spring.
L’événement Balade des fraises et des framboises en motos anciennes La Barben a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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