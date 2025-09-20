Balade des insolites du parc du Plessis Château de Plessis-lès-Tours La Riche

tarif libre

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

José Manuel Cano Lopez vous entraîne à la découverte des insolites historiques et patrimoniaux du Plessis.

Château de Plessis-lès-Tours 118 Rue du Plessis 37520 La Riche La Riche 37520 La Meignanne Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 38 29 29 https://leplessis.net/ Le Château du Plessis est la première demeure royale de la Vallée de la Loire, construit en 1463 par Louis XI.

Aujourd’hui tiers-lieu culturel, un projet multidisciplinaire y est développé alliant découverte du patrimoine, programmation artistique, ateliers artistiques, résidences d’artistes et préservation de la biodiversité.

