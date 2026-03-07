Balade des Korrigans Rue Park Segal Brech
Balade des Korrigans Rue Park Segal Brech mercredi 22 avril 2026.
Balade des Korrigans
Rue Park Segal Ecomusée de St Dégan Brech Morbihan
Début : 2026-04-22 15:30:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
2026-04-22
Animation nature
A la découverte des bords de la rivière, dans les pas des Korrigans.
Un moment passé dans la nature, pour tous les enfants accompagnés de leurs parents. .
Rue Park Segal Ecomusée de St Dégan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00
