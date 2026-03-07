Balade des Korrigans Rue Park Segal Brech

Balade des Korrigans

Rue Park Segal Ecomusée de St Dégan Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Animation nature

A la découverte des bords de la rivière, dans les pas des Korrigans.

Un moment passé dans la nature, pour tous les enfants accompagnés de leurs parents. .

Rue Park Segal Ecomusée de St Dégan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade des Korrigans Brech a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon