Balade des lavoirs à Vernègues Vernègues

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 9h.

Horaires de représentation à partir de 11h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Prieuré Saint-Jacques Vernègues Bouches-du-Rhône

Lou Patrimoni vernegau vous emmène en balade ! Découvrez les lavoirs du village au gré de cette promenade empreinte de patrimoine et de convivialité.

La balade, au départ du Prieuré Saint-Jacques, sillonnera le village à la recherche des lavoirs répertoriés et encore visibles sur la commune.

Au lavoir de Naud, vous assisterez au spectacle donné par les lavandières venues y laver le linge… et les langues y travaillent autant que les battoirs !

N’oubliez pas votre pique-nique pour prolonger ce moment convivial. .

Prieuré Saint-Jacques Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 64 18 45 lou.patrimoni.vernegau@gmail.com

English :

Lets’go for a ride ! During this walk, discover the different washhouses of the village. With a surprise at the Naud washhouse !

German :

Lou Patrimoni vernegau nimmt Sie mit auf einen Spaziergang! Entdecken Sie auf diesem Spaziergang, der von Kulturerbe und Geselligkeit geprägt ist, die Waschhäuser des Dorfes.

Italiano :

Lou Patrimoni vernegau vi porta a spasso! Scoprite i lavatoi del villaggio in questa passeggiata all’insegna del patrimonio e della convivialità.

Espanol :

¡Lou Patrimoni vernegau te lleva de paseo! Descubra los lavaderos del pueblo en este paseo impregnado de patrimonio y convivencia.

