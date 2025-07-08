Balade des lavoirs Locquirec

Balade des lavoirs Locquirec mardi 8 juillet 2025.

Balade des lavoirs

Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 15:00:00

fin : 2025-08-26 16:30:00

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Tous l’été, suivez Clara la médiatrice de la mairie pour une balade commentées autour des lavoirs de Locquirec. Parcourez 6km à Locquirec, pendant 1h30, pour en apprendre plus sur le patrimoine local.

Parcours facile.

Départ de la balade au camping municipal du fond de la baie de Locquirec.

Sur inscription par téléphone. .

Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 01 75 16 63

L’événement Balade des lavoirs Locquirec a été mis à jour le 2025-08-20 par OT BAIE DE MORLAIX