Balade des lavoirs Locquirec
Balade des lavoirs Locquirec mardi 8 juillet 2025.
Balade des lavoirs
Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-08 15:00:00
fin : 2025-08-26 16:30:00
Date(s) :
2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26
Tous l’été, suivez Clara la médiatrice de la mairie pour une balade commentées autour des lavoirs de Locquirec. Parcourez 6km à Locquirec, pendant 1h30, pour en apprendre plus sur le patrimoine local.
Parcours facile.
Départ de la balade au camping municipal du fond de la baie de Locquirec.
Sur inscription par téléphone. .
Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 01 75 16 63
