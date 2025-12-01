Balade des lutins Salle des fêtes (départ) Dolving

Balade des lutins

Salle des fêtes (départ) 1 rue de l’Ecole Dolving Moselle

L’amicale des sapeurs-pompiers de Dolving-Saraltroff vous invite à participer à la balade des lutins ! Il s’agit d’une marche de nuit aux flambeaux (payante).

Il est conseillé de se munir d’une lampe de poche.

Un repas vous attendra à l’arrivée (payant), sur réservation par téléphone.Tout public

English :

The Dolving-Saraltroff firefighters’ association invites you to take part in the elf walk! This is a night-time torchlight walk (fee payable).

We recommend you bring a flashlight.

A meal awaits you on arrival (at an additional cost), and can be booked by telephone.

German :

Der Freundeskreis der Feuerwehr von Dolving-Saraltroff lädt Sie ein, am Spaziergang der Kobolde teilzunehmen! Es handelt sich um eine Nachtwanderung mit Fackeln (kostenpflichtig).

Es ist ratsam, eine Taschenlampe mitzubringen.

Bei der Ankunft erwartet Sie eine Mahlzeit (kostenpflichtig), die telefonisch reserviert werden muss.

Italiano :

I vigili del fuoco di Dolving-Saraltroff vi invitano a partecipare alla passeggiata degli elfi! Si tratta di una passeggiata notturna alla luce delle torce (a pagamento).

Si consiglia di portare una torcia.

All’arrivo verrà servito un pasto (a pagamento), prenotabile telefonicamente.

Espanol :

Los bomberos de Dolving-Saraltroff te invitan a participar en la marcha de los elfos Se trata de un paseo nocturno con antorchas (de pago).

Se recomienda llevar linterna.

A la llegada se servirá una comida (con coste adicional), que se puede reservar por teléfono.

