Balade des marais en Canoë Bourges 5 juillet 2025 10:00

Cher

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-05 10:00:00

RESERVATION EN LIGNE UNIQUEMENT. Découvrez les marais de Bourges sous un autre point de vue en canoë.

« Cette balade durera près d’une heure et demie, départ au cœur même des jardins d’agréments et maraîchers. Après une rapide initiation, vous n’aurez qu’à donner quelques coups de pagaie et ouvrir grand les yeux pour découvrir ce véritable havre de paix. Dépaysement garanti ! » Réservation en ligne uniquement. Lieux de rendez-vous Chemin de Caraqui, derrière le restaurant. 18 .

Marais

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 15

English :

Discover the Bourges marshes from a different perspective by canoe.

German :

Entdecken Sie die Sümpfe von Bourges aus einem anderen Blickwinkel mit dem Kanu.

Italiano :

Scoprite le paludi di Bourges da una prospettiva diversa in canoa.

Espanol :

Descubra las marismas de Bourges desde otra perspectiva en canoa.

L’événement Balade des marais en Canoë Bourges a été mis à jour le 2025-06-16 par BERRY