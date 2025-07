Balade des moulins Saint-Calais-du-Désert

Balade des moulins Saint-Calais-du-Désert dimanche 20 juillet 2025.

Balade des moulins

Place de l’Église Saint-Calais-du-Désert Mayenne

Petite balade le long de la Mayenne pour découvrir l’histoire des moulins

Dimanche 20 juillet, rendez-vous à 14h place de l’église pour faire une balade à la découverte des moulins (Moulin de Cordouen et Moulin à Papier).Co-voiturage pour se rendre à la Grotte de St Calais puis petite randonnée avec difficultés pour personnes à mobilité réduite.Gratuit et ouvert à tous . .

Place de l’Église Saint-Calais-du-Désert 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 26 59 renard.mr@wanadoo.fr

English :

Take a stroll along the Mayenne to discover the history of mills

German :

Kleiner Spaziergang entlang der Mayenne, um die Geschichte der Mühlen zu entdecken

Italiano :

Passeggiata lungo la Mayenne per scoprire la storia dei mulini

Espanol :

Un breve paseo por la Mayenne para descubrir la historia de los molinos

