Balade des Peintres Jardin pédagogique de Sarcelles Sarcelles

Balade des Peintres Samedi 19 juillet, 10h30 Jardin pédagogique de Sarcelles Val-d’Oise

Début : 2025-07-19T10:30:00 – 2025-07-19T18:00:00

Fin : 2025-07-19T10:30:00 – 2025-07-19T18:00:00

Balade des peintres

Entre nature et inspiration artistique

Du Jardin pédagogique de Sarcelles jusqu’au Musée National de la Renaissance, cette promenade commentée est une invitation à voir le territoire autrement.

Au fil du parcours, découvrez comment les paysages, la lumière et l’atmosphère de notre région ont inspiré les peintres à travers les siècles.

Une parenthèse culturelle et contemplative, entre patrimoine naturel et artistique.

Jardin pédagogique de Sarcelles Impasse des Pilliers 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 94 53 88 http://Inventerre.org Le jardin pédagogique est un lieu de biodiversité en plein cœur du village de Sarcelles, accueillant une grande diversité des milieux. Transilien ligne H : Sarcelles – Saint-Brice

Bus 133, 268, 368

La Culture s’invite au jardin

©INVEN’TERRE