Rue de la Halle Lorris Loiret
Balade des pères et mères Noël le samedi 6 décembre 2025 organisée par le Comité des fêtes de Lorris. Rendez vous 9h00 sous la halle pour un départ 9h30. Circuit de 70 kms. 5 euros par casque au profit d’une association Loir’Espoir Athlé. Repas à Lorris 18€ . Renseignements et réservation 02 38 92 44 51. 5 .
Rue de la Halle Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 44 51
L’événement Balade des Père Noël motards Lorris a été mis à jour le 2025-11-27 par OT GATINAIS SUD