Balade des pères et mères Noël Portes de l’Allier Avermes

Balade des pères et mères Noël

Portes de l’Allier Leclerc Avermes Allier

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Participez à la grande balade festive des Pères et Mères Noël à moto organisée par la FFMC 03 ! Un moment chaleureux et solidaire pour soutenir les enfants hospitalisés en apportant un jouet neuf par moto.

Portes de l’Allier Leclerc Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes ffmc03@ffmc.fr

English :

Join in the festive Father and Mother Christmas motorcycle ride organized by FFMC 03! It’s an opportunity to show your support for hospitalized children by bringing along a new toy for each motorcycle.

