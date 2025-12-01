Balade des pères et mères Noël Portes de l’Allier Avermes
Balade des pères et mères Noël Portes de l’Allier Avermes samedi 13 décembre 2025.
Balade des pères et mères Noël
Portes de l’Allier Leclerc Avermes Allier
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Participez à la grande balade festive des Pères et Mères Noël à moto organisée par la FFMC 03 ! Un moment chaleureux et solidaire pour soutenir les enfants hospitalisés en apportant un jouet neuf par moto.
Portes de l’Allier Leclerc Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes ffmc03@ffmc.fr
English :
Join in the festive Father and Mother Christmas motorcycle ride organized by FFMC 03! It’s an opportunity to show your support for hospitalized children by bringing along a new toy for each motorcycle.
L’événement Balade des pères et mères Noël Avermes a été mis à jour le 2025-11-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région