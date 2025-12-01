Balade des pères Noël à moto, animations et marché de Noël Salle polyvalente Lucien Tublet Angliers

Balade des pères Noël à moto

Salle polyvalente Lucien Tublet Place Saint Pierre Angliers Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 13:30:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

L’association EMT17 organise la balade des pères noël avec plus de 700 motos qui défileront. Circuit de 63 km environ.

De nombreuses animations seront également prévus pour une journée festive sur le thème de Noël.

Salle polyvalente Lucien Tublet Place Saint Pierre Angliers 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 42 92 36 emelinemototeam17@gmail.com

English :

The EMT17 association organizes the Santa Claus ride with over 700 motorcycles on parade. Circuit of about 63 km.

There will also be plenty of Christmas-themed entertainment.

German :

Der Verein EMT17 organisiert die Weihnachtsmannfahrt mit mehr als 700 Motorrädern, die an der Parade teilnehmen werden. Die Strecke ist ca. 63 km lang.

Es werden auch zahlreiche Animationen für einen festlichen Tag rund um das Thema Weihnachten angeboten.

Italiano :

L’associazione EMT17 organizza il giro di Babbo Natale con oltre 700 moto in parata. Un circuito di circa 63 km.

Non mancheranno inoltre intrattenimenti a tema natalizio.

Espanol :

La asociación EMT17 organiza la cabalgata de Papá Noel con más de 700 motos en desfile. Circuito de aproximadamente 63 km.

También habrá muchos espectáculos de temática navideña.

