Balade des Pères Noël à moto

Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:55:00

fin : 2025-12-14 15:15:00

Date(s) :

2025-12-14

La Balade des Pères Noël à moto passe à Châtelaillon-Plage le 14 décembre ! Rendez-vous à 14h55 devant le Casino JOA pour admirer le cortège et profiter d’un moment festif et solidaire, avec photos avec le Père Noël de 14h30 à 17h. Événement caritatif.

.

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr

English : Motorcycle Santa ride

The Motorcycle Santa Claus Tour comes to Châtelaillon-Plage on December 14! Meet at 2.55pm in front of the JOA Casino to admire the procession and enjoy a festive moment of solidarity, with photos with Santa Claus from 2.30pm to 5pm. Charity event.

German : Motorradtour der Weihnachtsmänner

Die Motorradtour der Weihnachtsmänner führt am 14. Dezember durch Châtelaillon-Plage! Treffpunkt ist um 14:55 Uhr vor dem JOA-Kasino, um den Korso zu bewundern und einen festlichen und solidarischen Moment zu genießen, mit Fotos mit dem Weihnachtsmann von 14:30 bis 17:00 Uhr. Karitative Veranstaltung.

Italiano :

Il 14 dicembre il Motorbike Father Christmas Ride arriva a Châtelaillon-Plage! Appuntamento alle 14.55 davanti al Casinò JOA per ammirare il corteo e vivere un momento di solidarietà festosa, con foto con Babbo Natale dalle 14.30 alle 17.00. Evento di beneficenza.

Espanol : Paseo en moto de Papá Noel

La cabalgata de Papá Noel en moto llega a Châtelaillon-Plage el 14 de diciembre. Nos vemos a las 14.55 h delante del Casino JOA para admirar el cortejo y disfrutar de un momento festivo y solidario, con fotos con Papá Noel de 14.30 a 17.00 h. Evento benéfico.

L’événement Balade des Pères Noël à moto Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage