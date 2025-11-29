Balade des pères noël Stade municipal Courpignac

Balade des pères noël

Stade municipal D154 Courpignac Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

par casque

Début : 2025-12-20

Balade des pères Noël au départ de Courpignac. 2€par casque. Motos décorées et costumes de père noël pour tous et toutes. Profit reversé des blouses roses et de l’association sang mille couleurs.

Stade municipal D154 Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 35 35 26

English :

Santa Claus ride departing from Courpignac. 2?per helmet. Decorated motorcycles and Santa Claus costumes for all. Profits donated to blouses roses and the association sang mille couleurs.

