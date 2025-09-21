Balade des petits chevaliers Journées Européennes du patrimoine rue du Calvaire Montbrison

rue du Calvaire Colline du Calvaire Clos des 4 vents Montbrison Loire

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Balade des petits chevaliers les enfants de 6 à 11 ans enfileront un costume de chevalier le temps d’une balade historique en ville, une aventure ludique conçue pour apprendre tout en s’amusant.

English :

Little Knights » tour Children aged 6 to 11 will don a knight?s costume for a historical tour of the town, a fun adventure designed to make learning fun.

German :

Balade des « petits chevaliers » Kinder von 6 bis 11 Jahren schlüpfen in ein Ritterkostüm und machen einen historischen Stadtspaziergang, ein spielerisches Abenteuer, bei dem Lernen Spaß macht.

Italiano :

Passeggiata dei « Piccoli Cavalieri » I bambini dai 6 agli 11 anni indosseranno un costume da cavaliere per una passeggiata storica attraverso la città, un’avventura divertente pensata per insegnare divertendosi.

Espanol :

Paseo « Pequeños Caballeros » Los niños de 6 a 11 años se enfundarán un traje de caballero para dar un paseo histórico por la ciudad, una divertida aventura diseñada para enseñar mientras se divierten.

