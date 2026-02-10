Balade des plantes médicinales Cueillette & Flacons Puygiron
Balade des plantes médicinales Cueillette & Flacons
Puygiron Drôme
Tarif : 10 EUR
2026-04-07 14:30:00
2026-04-07 17:00:00
2026-04-07
Découvrez au fil d’une balade facile, les plantes médicinales, leurs histoires, légendes et vertus.
Apprenez à les reconnaître, les cueillir et les transformer en remède naturel et simple pour toute la famille un vinaigre médicinal
.
Puygiron 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Discover medicinal plants, their stories, legends and virtues on an easy walk.
Learn how to recognize them, pick them and transform them into a simple, natural remedy for the whole family: medicinal vinegar
