Balade des plantes médicinales Cueillette & Flacons

Rdv sur le parking du stade de football à l’entrée du village Puygiron Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-04-07 17:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Découvrez au fil d’une balade facile, les plantes médicinales, leurs histoires, légendes et vertus.

Apprenez à les reconnaître, les cueillir et les transformer en remède naturel et simple pour toute la famille un vinaigre médicinal

.

Rdv sur le parking du stade de football à l’entrée du village Puygiron 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover medicinal plants, their stories, legends and virtues on an easy walk.

Learn how to recognize them, pick them and transform them into a simple, natural remedy for the whole family: medicinal vinegar

L’événement Balade des plantes médicinales Cueillette & Flacons Puygiron a été mis à jour le 2026-02-10 par Montélimar Tourisme Agglomération